Министр здравоохранения Алтайского края привился от гриппа

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов привился от гриппа. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Осень — это традиционное время гриппа и респираторных заболеваний. И чтобы снизить риск заражения и избежать осложнений, я сделал прививку от гриппа», — написал он.

По данным Попова, в регион поступило более 1 млн доз вакцины, а привились уже почти 460 тысяч жителей.

«Всего в рамках прививочной кампании 2022 года планируем привить не менее 60% населения региона», — добавил глава краевого Минздрава.

Чиновник призвал жителей региона «как можно быстрее принять правильное решение» и привиться от гриппа. Сделать это можно как в любой поликлинике края, так и в мобильном ФАПе. Кроме того, поставить вакцину также можно и по месту работы, если об этом заранее позаботился работодатель.