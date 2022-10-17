Министр здравоохранения Алтайского края привился от гриппа
Дмитрий Попов призвал жителей региона как можно быстрее сделать то же самое
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов привился от гриппа. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Осень — это традиционное время гриппа и респираторных заболеваний. И чтобы снизить риск заражения и избежать осложнений, я сделал прививку от гриппа», — написал он.
По данным Попова, в регион поступило более 1 млн доз вакцины, а привились уже почти 460 тысяч жителей.
«Всего в рамках прививочной кампании 2022 года планируем привить не менее 60% населения региона», — добавил глава краевого Минздрава.
Чиновник призвал жителей региона «как можно быстрее принять правильное решение» и привиться от гриппа. Сделать это можно как в любой поликлинике края, так и в мобильном ФАПе. Кроме того, поставить вакцину также можно и по месту работы, если об этом заранее позаботился работодатель.