Минздрав Алтайского края объяснил массовые закупки "Арбидола" для зараженных коронавирусом

В Минздраве Алтайского края рассказали о том, что закупки “Арбидола” для заражённых коронавирусом, которые лечатся на дому, будут продолжены. Об этом сообщает “Банкфакс”.

Представители ведомства отметили, что закупки препарата продолжатся, несмотря на то, что его эффективность не доказана. Минздрав намерен следовать рекомендациям по амбулаторному лечению заражённых.

Ранее сообщалось, что для региона планируют приобрести 645 тысяч упаковок таблеток на сумму 29,9 млн рублей. Объёмы последующих поставок будут определяться потребностью региона и остатками препарата на складах.

“Арбидол” применяется только для амбулаторного лечения заражённых коронавирусом. Детям до шести лет и беременным почти на всех сроках препарат противопоказан.