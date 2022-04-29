Минздрав предложил расширить перечень бесплатных лекарств для льготников

Минздрав представил предварительный проект перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2023 год, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

В новом списке появились девять препаратов. Среди них лекарства для терапии синдрома короткой кишки, гемостатические средства, препарат для лечения наследственного ангионевротического отека, противовирусное средство. Кроме того в список вошли лекарства для терапии сердца и для лечения шизофрении.

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Для пяти позиций из списка ЖНВЛП изменят лекарственные формы. В частности, Минздрав предлагает исключить из перечня «Ранитидин» в форме таблеток, а для фосфолипидов с глицирризиновой кислотой добавить раствор для внутривенного введения.

Новая версия списка ЖНВЛП носит предварительный характер. Чтобы этот список вступил в силу, его должно утвердить правительство. Издание отмечает, что как правило лекарственные перечни утверждают осенью.

Ранее сообщалось, что в России могут начать штрафовать за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешённых Всемирной организацией здравоохранения. В случае принятия закона за нарушение запрета физическим лицам может грозить штраф от 75 до 200 тыс. рублей. Для должностных лиц и предпринимателей размер штрафа составит 150-600 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 2 до 6 млн рублей.

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