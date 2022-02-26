Минздрав России обновил рекомендации по лечению заболевших коронавирусом

Минздрав России утвердил новую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению заболевших COVID-19. Как сообщает РБК, теперь вписаны рекомендации по организации медицинской помощи пациентам из групп риска при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител в условиях дневного стационара.

Также ведомство в связи с распространением в стране “омикрон”-штамма коронавируса выделил приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения. К таковым относятся: пациенты с артериальной гипертензией, пациенты с гиперлипидемией (повышенный уровень липидов или липопротеинов в крови), пациенты с острым коронарным синдромом, пациенты с сахарным диабетом.

Основным подходом к терапии COVID-19 по-прежнему остаётся “упреждающее назначение лечения до развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса”.