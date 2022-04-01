Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Как сообщает РИА Новости, препарат был разработан научным институтом имени Гамалеи Минздрава России.

Как и «Спутник V», назальная версия препарата состоит из двух компонентов. Она вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

Вакцина формирует мукозальный (иммунитет слизистых и кожи, также называемый как иммунитет барьерных тканей), а также гуморальный (защищает внеклеточные пространства) и клеточный иммунитет в крови.

«На данном этапе применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше», — пояснили в пресс-службе.