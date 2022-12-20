«Мощности позволяют». На Алтае станут проводить больше ПЦР-тестов на грипп

Количество проводимых тестов на грипп в Алтайском крае увеличат. Об этом в ходе пресс-конференции 20 декабря сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, решение расширить круг тех, кому положен тест на грипп, приняли в правительстве страны.

По словам министра, сейчас алтайские медики проводят экспресс-тесты для пациентов скорой помощи и тех, кого госпитализируют в стационары. Кроме того, согласно нормативам Минздрава РФ, лабораторные анализы на грипп проводят для людей из группы риска: в первую очередь, детей и беременных женщин.

Но в ближайшее время количество проводимых тестов в регионе будет увеличено, сообщил Попов.

«Федеральные решения будут способствовать увеличению количества тестирований по гриппу в регионе. Мощности лабораторий региона, которые мы наработали за время пандемии, позволяют это сделать. Уже сейчас тестирования выполняются в случае необходимости», — пояснил чиновник.

Под федеральными решениями Попов имел в виду постановление, подписанное 14 декабря премьер-министром Михаилом Мишустиным. Согласно документу, тестирования на грипп теперь будут проводить не определённым категориям граждан, а всем пациентам, у которых есть клинические показания.

Попов также отметил, что до 50% всех случаев ОРВИ, которые выявляет Роспотребнадзор, — свиной грипп. Напомним, за последнюю неделю заболеваемость респираторными заболеваниями в крае выросла на 30%.