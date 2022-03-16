Мурашко заявил, что «стелс-омикрон» может стать доминирующим штаммом в мире

Подвид штамма «омикрон» BA.2, который получил название «стелс-омикрон», может стать преобладающей разновидностью коронавируса в мире из-за высокой заразности. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр подчеркнул, что данные мониторинга штаммов COVID-19 говорят о том, что в действительности существует несколько генетических линий варианта «омикрон» SARS-CoV-2.

«Первоначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но в последующем появился подвариант „омикрона“ BA.2, получивший название „стелс“ из-за своей способности ещё быстрее распространяться в популяции», — отметил Мурашко.

По словам главы Минздрава, значительный прирост больных фиксируется сейчас в Германии. В минувший понедельник власти Китая сообщили о рекордной вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант «омикрона» BA.2.