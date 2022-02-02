Мурашко заявил об изменениях в программе ОМС из-за COVID

Подготовлены изменения в программу OMС в связи с ростом числа пациентов с COVID, в случае необходимости может быть приостановлена плановая помощь, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

“В связи с быстрым ростом числа пациентов на амбулаторном лечении подготовлены изменения и в базовую программу OMС, предусматривающие в случае необходимости временную приостановку оказания плановой медицинской помощи, но с сохранением жизненно важных направлений в амбулаторных условиях”, — сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, помощь, которая может быть отложена в этот неблагоприятный период, смещается в пользу дистанционных форматов взаимодействия — телемедицинской консультации. “При этом неотложная и экстренная помощь в полном объёме оказывается”, — подчеркнул Мурашко.