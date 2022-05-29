Мясников назвал основные факторы развития варикоза

Главными факторами развития варикоза являются курение, избыточный вес и малоподвижная работа. Об этом в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Варикозное расширение вен, как полагает специалист, практически бесполезно лечить таблетками, пиявками и мазями. Лучшим способом предотвратить развитие недуга он назвал использование «мышечного насоса».

«Когда мы ходим, мышцы сокращаются и проталкивают застоявшуюся в венах кровь, которую сердцу не хватает сил протолкнуть», — объяснил Мясников. Он посоветовал страдающим от варикоза больше двигаться и гулять, а также носить компрессионный трикотаж — чулки, гольфы и бинты.