Мясников назвал признак рака, проявляющийся у мужчин

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптом, который может свидетельствовать о наличии онкологического заболевания, который характерен для мужчин. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам доктора, низкий уровень гемоглобина в организме может говорить о разных заболеваниях у мужчин и женщин. Однако если у женщин наблюдается железодефицитная анемия при естественной потере крови из-за менструации, то у мужчин этот симптом может указывать на серьёзные болезни.

Специалист заявил, что снижение гемоглобина может свидетельствовать о поражении ЖКТ, поскольку именно в этой части организма происходит незаметная внешне кровопотеря. Врач посоветовал мужчинам при анемии обратиться к врачу и пройти колоноскопию и гастроскопию, чтобы исключить язву, полип и рак.