На Алтае мужчина организовал в больнице майнинг-ферму биткоинов

В Горно-Алтайске сотрудник Республиканской больницы разместил майнинговую ферму в подвале учреждения. Как сообщает Telegram-канал «112», в течение полутора лет со стороны руководства больницы к нему не возникало никаких вопросов — что за аппаратура находится на цокольном этаже лечебницы, почему расходуется столько электроэнергии, и откуда у простого работника столько дорогостоящего оборудования.

Известно, что часть компьютерной техники принадлежала именно больнице, — её поставляли в рамках федеральных и региональных проектов. Ферма беспрерывно проработала с февраля 2021 года, пока её не отключили силовики.

Подозреваемый признал вину и даже рассказал правоохранителям, что успел заработать более миллиона рублей.