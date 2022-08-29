На Алтае назвали самые неблагополучные по чесотке районы

Главный санитарный врач по Республике Алтай Елена Кичинекова заявила о неудовлетворительной ситуации с выявлением эктопаразитов в муниципалитетах, сообщает ИА Regnum.

Кичинекова отметила, что ежегодно у студентов и школьников при заселении в общежития и интернаты после летних каникул выявляются случаи педикулёза и чесотки — завоз происходит из всех районов.

«За семь месяцев высокая заболеваемость чесоткой отмечена в Шебалинском, Майминском, Улаганском и Чойском районах, Горно-Алтайске — в полтора-три раза выше республиканского показателя», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Наиболее неблагополучная ситуация по педикулёзу в Майминском районе, где уровень заболеваемости в четыре раза превосходит средний показатель по республике.

В связи с этим Кичинекова постановила провести с 30 августа по 30 сентября месячник по борьбе с чесоткой и педикулёзом.