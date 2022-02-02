Назван снижающий сахар в крови напиток

Употребление кислого вишневого сока может снизить уровень сахара в крови. Об этом пишет Express.

В вишне содержится большое количество пигментов — антоцианов, обладающих стимулирующими свойствами, способствующими высвобождению инсулина, раскрыли специалисты подробности о пользе продукта. Как уточнили исследователи, после шести недель употребления кислого вишневого сока у человека наблюдается значительное снижение массы тела. Кроме того, у них отличное кровяное давление и уровень сахара (HbA1c). Эксперт назвал одно свойство вишневого сока: он снижает уровень холестерина.

Медики объяснили, что при диабете рекомендуется употреблять в пищу фрукты, овощи, некоторые крахмалосодержащие продукты.