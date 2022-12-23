Названа безопасная «доза» мандаринов

Несмотря на всю свою пользу, мандарины нельзя поглощать килограммами, предупредил врач-терапевт Видновской больницы в Подмосковье Тимур Асанов, пишет «КП».

По его словам, безопасная норма этого фрукта — всего пять-шесть штук в день. Причём нельзя съедать их все за раз, иначе подскочит инсулин.

Если же плоды сильно сладкие, то их количество даже лучше уменьшить.

Также специалист посоветовал не давать мандарины детям до одного года, не употреблять кислые плоды людям с больной пищеварительной системой, желчным пузырём и поджелудочной и обратил внимание на то, что цитрус может вызвать аллергию, а также вздутие — если есть его после рыбы или мяса.