Учёные назвали восемь ранних симптомов "омикрона"
Проявления могут возникнуть в первые два дня после контакта с заражённым человеком, а в отдельных случаях — в течение 14 суток
Самыми ранними симптомами “омикрон”-штамма коронавируса являются першение в горле, боль в пояснице, заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле. Об этом сообщает газета Express.
Так, полученные врачами из Великобритании, США и Южной Африки данные говорят, что указанные восемь симптомов могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с “омикроном”. В отдельных случаях ожидать их появления можно до 14 суток.
По словам генерального директора южноафриканской страховой компании Discovery Health Райана Роуча, обычно первые симптомы заражения “омикроном” проявляются в течение трёх дней.
В случае их обнаружения рекомендуется самоизолироваться на десять дней и сдать анализы на наличие инфекции.