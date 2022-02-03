Учёные назвали восемь ранних симптомов "омикрона"

Самыми ранними симптомами “омикрон”-штамма коронавируса являются першение в горле, боль в пояснице, заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле. Об этом сообщает газета Express.

Так, полученные врачами из Великобритании, США и Южной Африки данные говорят, что указанные восемь симптомов могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с “омикроном”. В отдельных случаях ожидать их появления можно до 14 суток.

По словам генерального директора южноафриканской страховой компании Discovery Health Райана Роуча, обычно первые симптомы заражения “омикроном” проявляются в течение трёх дней.

В случае их обнаружения рекомендуется самоизолироваться на десять дней и сдать анализы на наличие инфекции.