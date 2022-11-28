Не надейтесь на авось. Почему при появлении симптомов ОРВИ нужно идти к врачу и сдавать анализы

По данным Роспотребнадзора, среди инфекционных болезней лидируют ОРВИ. COVID-19, встрепенувший весь мир, тоже относят к респираторным инфекциям. И, несмотря на то, что пандемия коронавируса утихла, грипп и «простуда» никуда не делись. И они ежегодно поражают более 30 миллионов человек. При этом многие пациенты не обращаются в поликлиники, что значительно увеличивает реальное количество заболевших.

Врачи рекомендуют при первых симптомах заболевания идти к врачу. Разберёмся, чем может быть так опасен ОРВИ, почему нельзя просто лечиться чаем с лимоном и где можно обследоваться на вирусы.

Чем опасны ОРВИ и грипп?

Привычка переносить ОРВИ «на ногах», помимо риска распространения инфекции, может вызвать осложнения — отиты, синуситы, пневмонии, обострения хронических заболеваний органов и систем и многое другое. Смертность от ОРВИ тоже остаётся высокой: только от гриппа ежегодно в мире умирают около 2 миллионов человек. В России ежегодно на 100 тысяч населения приходится 2-7 случаев смерти среди детей, 80 случаев летальных исходов — на лиц старше 65 лет.

Кроме того, сходные с ОРВИ симптомы могут наблюдаться при других вирусных заболеваниях, таких как инфекционный мононуклеоз и гепатит. Помимо вирусов, некоторые виды бактерий, в том числе хламидии и микоплазмы, способны поражать дыхательные пути, вызывая сходные с ОРВИ симптомы.

Всё это указывает на важность своевременной диагностики заболевания, чтобы выяснить причину и «точечно» атаковать болезнь. В этом может помочь лабораторное обследование — уже знакомый многим со времён пандемии ПЦР-тест. Он позволяет распознать ДНК или РНК вируса в течение нескольких часов.

Что даёт ПЦР-тест?

Определение возбудителя ОРВИ в каждом конкретном случае имеет важнейшее значение для выбора терапии, поскольку позволяет:

— на самых ранних стадиях заболевания поставить этиологический диагноз;

— определить тактику ведения пациента (лечение может быть как симптоматическим, так и предполагающим использование этиотропных противовирусных препаратов);

— оценить прогноз течения заболевания и риск вероятных осложнений;

— наблюдать за течением заболевания в динамике;

— проводить быструю расшифровку вспышек ОРВИ и мониторинг эпидемиологической обстановки специальными службами;

— принять обоснованное решение о возможности госпитализации пациента или о переводе в специализированную клинику.

Кому нужно проводить обследование?

Обследование необходимо проводить людям с высоким риском неблагоприятного исхода инфекционного процесса. Это беременные, лица с хроническими заболеваниями органов и систем, новорождённые, больные с тяжёлым и нетипичным течением заболевания. Кроме того, это люди, работающие в организованных коллективах (интернаты, приюты, общежития, казармы и прочее), где риск вспышки заболевания очень высок.

Где можно сделать ПЦР-тест?

Провести ПЦР-исследование можно в лаборатории «ДНК-Диагностика». Здесь можно сдать не только отдельный мазок на конкретное заболевание (COVID-19, гриппы А и Б), но и пройти комплексное исследование на ковид, грипп и вирусы, вызывающие ОРВИ.

Анализ можно сдать в Барнауле, Камне-на-Оби и Новосибирске. В этих городах также можно заказать выездное исследование на дому. Все подробности — на сайте «ДНК-Диагностики».

Лаборатория «ДНК-Диагностика» (медицинский центр «ДНК-Диагностика»)

Адрес клиники: г. Барнаул, ул. Деповская, дом 22, 3 этаж.

Телефоны для справок: +7 (3852) 200-040, 200-060.

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