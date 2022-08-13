«Не один с болезнью». Дмитрий Попов об особом подходе к пациентам из высокой группы риска

Ситуация по коронавирусу в Алтайском крае и в России немного улучшилась, но расслабляться врачам некогда. Из-за того, что во время пандемии приходилось откладывать плановую медицинскую помощь, накопилось много проблем. И сейчас медики пытаются их решить на фоне нового подъёма заболеваемости COVID-19. Одна из главных задач — наладить работу системы здравоохранения так, чтобы люди, независимо от места жительства, могли своевременно получить помощь врачей.

Группе риска — особый подход

Более 140 тысяч жителей Алтайского края находятся в группе высокого риска по вероятности смертельных исходов. Это пациенты, страдающие сахарным диабетом и заболеваниями кровообращения. Меньше чем за полгода 3600 человек, которые входили в эту группу риска, умерли, сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Это очень высокие цифры, отметил он и подчеркнул, что на сегодня из главных задач здравоохранения — выстроить систему наблюдения за пациентами таким образом, чтобы успеть вовремя вмешаться и сохранить человеку жизнь.

«Сегодня мы должны особое внимание уделять диспансерному наблюдению пациентов. В первую очередь — из групп высокого риска. Это люди, которые страдают, как правило, болезнями системы органов дыхания, кровообращения, сахарным диабетом, и к тому же многие из них перенесли ковид. Всё это вызывает высокие риски и высокую смертность. Поэтому этим летом мы объезжаем проблемные районы края, чтобы посмотреть и удостовериться в правильности организации работы медицинских учреждений, помочь донастроить систему в каждой такой организации», — сказал Дмитрий Попов.

С весны еженедельно глава Минздрава посещает как минимум два района. Начали с тех, где сложилась наиболее высокая смертность. Самая главная задача — добиться непрерывного диспансерного наблюдения за пациентами, которые входят в высокую группу риска.

«Осмотрели чуть более 120 тысяч пациентов. Отчитались по электронным ресурсам. А теперь задача другая: давайте оценим, как мы осмотрели. Посмотреть ведь можно по-разному: можно галочку поставить, что посмотрел, а можно очень внимательно. За полгода из этой группы — а мы их знали всех пофамильно — умерло более 3600 человек. Видите, какая цена вопроса? Это очень много», — говорит Попов, обращаясь к врачам ЦРБ.

Фото: zdravalt.ru

Министр подчёркивает: между диспансеризацией и диспансерным наблюдением за пациентом есть кардинальная разница: «Диспансеризация — это мы всех смотрим и ищем болячки. Диспансерное наблюдение — ведём и наблюдаем конкретное заболевание. И я осматриваю пациента, веду контроль именно по этому конкретному заболеванию».

Во втором полугодии в Алтайском крае планируют сформировать структуру диспансерного наблюдения по каждой медицинской организации, в которой все пациенты с хроническими заболеваниями будут распределены по трём группам риска. «Каждая из групп требует от медицинского работника особого подхода. Например, за группой „очень высокого риска“ необходимо самое пристальное наблюдение. Не только очные осмотры и госпитализации, но даже регулярные звонки из поликлиники могут сыграть огромную роль в сохранении жизни пациента. Ваш пациент должен понимать, что он не один на один со своей болезнью», — отметил министр здравоохранения.

Фото: zdravalt.ru



Освободить врачей для врачебного дела

Чтобы добиться результата, по словам Дмитрия Попова, нужно менять идеологию оказания медицинской помощи. Она должна быть заточена не на отчёт, а на результат — ту помощь, которую действительно получил человек.

«Мы привыкли мерить объёмными показателями: количество приёмов пациентов, количество пролеченных пациентов. Но это же процесс. Давайте оценивать результат, который мы получили. Если мы сможем выстроить внутреннюю систему отслеживания каждого человека с его заболеванием и его сопровождения — результат будет? Сейчас она у нас не особо выстроена», — обращается министр к главным врачам ЦРБ.

И проблема не только в том, что учреждениям здравоохранения не хватает кадров. Часто проблема в неправильной организации работы. Министр отмечает, что порой на персонал «навешивают» функции, которые могли бы выполнить другие люди. Например, обзванивать пациентов и напоминать о приёме могут сотрудники и без медицинского образования.

Фото: zdravalt.ru



«У нас с вами задача — построить правильно организационный процесс. Например, немедецинскую часть можно отдать не медику. Снять с врача функцию среднего медперсонала. Сделать так, чтобы кабинет профилактики аккумулировал информацию о пациентах и мог дать какую-нибудь интерпретацию. Нам нужно помочь чем-то и так недостающему персоналу. И тогда мы ему расширяем возможности заниматься врачебным делом. А мы часто на бедного врача и организационные вещи сваливаем, и функции среднего медперсонала, и отчётные какие-то задачи придумываем. И он, конечно, с ума сходит. В итоге вопрос порой даже не в том, чего у нас не хватает, а в том, что мы неправильно используем то, что у нас есть. Вот у нас люди и увольняются, потому что в таком постоянном стрессе находиться просто невозможно», — объясняет Попов.

Министр сообщил, что уже сейчас за ЦРБ назначены кураторы. Со стороны межрайонных центров они будут отвечать за организационную часть, со стороны кардиодиспансера и краевой клинической больницы — за правильное сопровождение пациента, назначение исследований и лекарственных препаратов.