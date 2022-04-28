Не рыба моей мечты. Врач-гастроэнтеролог рассказала, насколько опасно есть улов из реки Оби

Врач-гастроэнтеролог высшей категории Ирина Хаустова

Любителям свежей речной рыбы нужно быть осторожнее: она может быть заражена описторхозом. Например, в бассейне средней Оби почти 100% язей поражены этим заболеванием. Елец тоже заражён на 80-90%. В целом на территории России располагается примерно две трети мирового ареала описторхоза, причём большая часть — в Сибирском регионе.

Человек может заразиться, съев недостаточно обработанную речную рыбу. Особенно опасно, если это копчёная, вяленая или солёная рыба, приготовленная в домашних условиях. При недостаточной обработке паразиты также могут остаться на инвентаре после разделки рыбы, на руках. Заразиться можно и при снятии пробы во время приготовления рыбных блюд.

При попадании паразитов в организм человека снижаются защитные функции иммунитета. В течение 20 дней могут проявляться первые признаки: общая слабость, недомогание, учащённое сердцебиение, повышение температуры тела, сильное потоотделение, боль в правом подреберье, ощущение ломоты в теле, появление на коже аллергических высыпаний, резкое снижение аппетита, присутствие метеоризма, тошноты, рвоты и болей в животе.

Важно не заниматься самолечением и не откладывать визит к врачу. В Барнауле описторхоз успешно лечат в медицинском центре «Медлайн».

«Лечение описторхозной инвазии должно проводиться независимо от стадии и вида. Чем быстрее начато лечение, тем меньше вероятность того, что паразит нанесёт сильный вред организму», — сказал врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории «Медлайна» Ирина Хаустова.

При отсутствии своевременного правильного лечения повышается риск развития рака желчевыводящей системы печени, поджелудочной железы и иммуноопосредованных патологий бронхолёгочной системы резко повышается. Также к тяжёлым осложнениям относятся желчный перитонит, рак печени, абсцессы печени, цирроз печени, острый деструктивный панкреатит.

Важно не заниматься самолечением и не откладывать визит к врачу. В «Медлайне» вы сможете пройти все необходимые исследования и получить помощь высококвалифицированных специалистов.

Специализированный медицинский центр урологии и проктологии «Медлайн»

Адрес: Партизанская, 92

Тел.: +7 (3852) 992-022, +7-906-966-35-69

Сайт