Не рыба моей мечты. Врач-гастроэнтеролог рассказала, насколько опасно есть улов из реки Оби
Речная рыба может быть переносчиком описторхоза — паразитарного заболевания, опасного для человека
Врач-гастроэнтеролог высшей категории Ирина Хаустова
Любителям свежей речной рыбы нужно быть осторожнее: она может быть заражена описторхозом. Например, в бассейне средней Оби почти 100% язей поражены этим заболеванием. Елец тоже заражён на 80-90%. В целом на территории России располагается примерно две трети мирового ареала описторхоза, причём большая часть — в Сибирском регионе.
Человек может заразиться, съев недостаточно обработанную речную рыбу. Особенно опасно, если это копчёная, вяленая или солёная рыба, приготовленная в домашних условиях. При недостаточной обработке паразиты также могут остаться на инвентаре после разделки рыбы, на руках. Заразиться можно и при снятии пробы во время приготовления рыбных блюд.
При попадании паразитов в организм человека снижаются защитные функции иммунитета. В течение 20 дней могут проявляться первые признаки: общая слабость, недомогание, учащённое сердцебиение, повышение температуры тела, сильное потоотделение, боль в правом подреберье, ощущение ломоты в теле, появление на коже аллергических высыпаний, резкое снижение аппетита, присутствие метеоризма, тошноты, рвоты и болей в животе.
Важно не заниматься самолечением и не откладывать визит к врачу. В Барнауле описторхоз успешно лечат в медицинском центре «Медлайн».
«Лечение описторхозной инвазии должно проводиться независимо от стадии и вида. Чем быстрее начато лечение, тем меньше вероятность того, что паразит нанесёт сильный вред организму», — сказал врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории «Медлайна» Ирина Хаустова.
При отсутствии своевременного правильного лечения повышается риск развития рака желчевыводящей системы печени, поджелудочной железы и иммуноопосредованных патологий бронхолёгочной системы резко повышается. Также к тяжёлым осложнениям относятся желчный перитонит, рак печени, абсцессы печени, цирроз печени, острый деструктивный панкреатит.
Важно не заниматься самолечением и не откладывать визит к врачу. В «Медлайне» вы сможете пройти все необходимые исследования и получить помощь высококвалифицированных специалистов.