Невозможное возможно: израильский доктор в Новосибирске возвращает зубы без костной пластики за один день

Михаил Тодер, главный врач, хирург-имплантолог Международного центра имплантологии iDent

Жители Барнаула могут бережно восстановить зубы, не выезжая далеко за пределы родного города. Им поможет эксперт по имплантации зубов Михаил Тодер, главный врач клиники iDent, где делают имплантацию без костной пластики. Михаил входит в международный рейтинг лучших врачей; у него более 35 лет стажа, 20 из которых он работал в Израиле и постоянно повышал свою квалификацию, обучаясь у экспертов из разных стран.

Сложный случай? Вам сюда!

Сейчас клиника iDent входит в двадцатку мировых лидеров по имплантации без костной пластики. Такая технология уже стала нормой за границей, а в России она только начинает набирать популярность. Кроме того, это одна из первых клиник Восточной Европы, которая переняла опыт высококвалифицированных международных ZAGA-центров (Zygoma ZAGA Centers).

Врачи iDent работают со сложными клиническими случаями. Даже пациенты с тяжёлой степенью атрофии верхнечелюстной кости здесь могут быстро и безопасно восстановить зубы. Врачи устанавливают фиксированные несъёмные протезы на скуловые имплантаты. Имплантат фиксируется в более плотной и стабильной скуловой кости. Таким образом, костная пластика не требуется, поэтому восстановление проходит намного быстрее и комфортнее.

«Мы не отвергаем костную пластику полностью, мы говорим о том, что современные подходы и технологии сводят её применение к минимуму. Если бы эта методика была универсальной, не было бы all-on-four, скуловых имплантатов, наклонных имплантатов, имплантатов птериго и тому подобного», — поясняет главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер.

В обычном режиме сразу после операции

Имплантация без костной пластики — во всех смыслах выгодное решение для пациента. Вся основная работа проходит за одну операцию, поэтому пациент сокращает расходы на дополнительные манипуляции у доктора. Комплексная диагностика перед операцией тоже проходит очень быстро: всего за один визит можно пройти стоматологический чекап и практически сразу получить объективную картину своего стоматологического здоровья и индивидуальный план лечения.

Стоматологический чекап давно популярен в США и Израиле. Преимущество такого обследования — командная работа разных специалистов. К приёму подключатся хирург, ортопед, пародонтолог, ортодонт и другие эксперты, они обсуждают результаты и принимают решение вместе. Таким образом, ответственность несёт не один врач, а целый консилиум, поэтому медицинская ошибка практически сведена к нулю.

Ярким представителем высокопрофессиональной команды iDent является стоматолог-хирург Арут Оганисян. Ученик Михаила Тодера владеет техниками имплантации, протезирования на имплантах съёмными и несъемными конструкциями, удаления зубов различной степени сложности.

Арут Оганисян — стоматолог-хирург Международного центра имплантологии iDent

Встретят, как дорогих гостей

Международный центр имплантологии iDent находится в Новосибирске, но всегда поможет пациентам из других городов приехать в клинику. Перед поездкой пациент получит удалённую консультацию и обсудит стоимость лечения с менеджером. С транспортом нет проблем: из Барнаула добраться в Новосибирск можно на машине, автобусе или электричке. Также iDent поможет с выбором гостиницы и предоставит более демократичные цены в отелях-партнёрах.

Имплантация без костной пластики проводится за один день, а этапы восстановления зубов проходят в самые короткие сроки, поэтому, если необходимо, в Новосибирске можно не задерживаться надолго.

Цены

Международный центр имплантологии iDent

В Международном центре имплантологии iDent сейчас действуют специальные предложения:

— одиночная имплантация под ключ — 45 тысяч рублей;

— протезирование на трёх имплантах — 130 тысяч рублей;

— тотальная имплантация челюсти под ключ за 350 тысяч рублей.

Предложения действуют до 30 июня 2022 года на приём стоматолога-хирурга Арута Оганисяна.

Международный центр имплантологии iDent

Адрес: Новосибирск, ул. Сибревкома, 9"б", ЖК «Флотилия», «Адмирал М.П. Лазарев», станция метро «Октябрьская»

Тел. 8 (383) 383-57-08

E-mail: 2075577@ident-implant.ru

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