Невозможное возможно: как вернуть зубы, если врачи назвали случай безнадежным

Пандемия сильно изменила наше сознание: люди стали больше задумываться не только о здоровье, но и о связанных с ним экономических вопросах. В условиях кризиса и роста цен особенно важно доверить своё лечение профессионалам, чтобы не потратить деньги напрасно и получить качественный результат на всю жизнь.

Например, те, кто давно планировал поставить зубные импланты, могут обратиться в Международный центр имплантологии iDent в Новосибирске. Для врачей этой клиники не бывает нерешаемых задач: они возвращают зубы даже в самых сложных случаях.

В iDent выполняют уникальную операцию: имплантацию по протоколу немедленной нагрузки за один день. При атрофии верхней челюсти используют скуловые имплантаты (зигома), которые устанавливают не в челюстную, а в более стабильную и плотную по структуре скуловую кость. Восстановление после такой операции проходит быстрее, и вам не придётся тратить много времени и денег на дополнительные визиты к врачам.

Международный центр имплантологии iDent

Обращаясь в iDent, вы получите полный стоматологический чекап: осмотр и консультации хирурга, ортопеда, пародонтолога, ортодонта и других специалистов, а также рентген и томографию. В сложных случаях врачи собирают консилиум, который позволяет всесторонне оценить состояние пациента, поставить точный диагноз и выстроить оптимальный план лечения. Индивидуальный подход и слаженная работа коллектива позволят избежать ненужных операций и болезненных процедур, сэкономить время, деньги и нервы.

Иногородние пациенты могут получить консультацию онлайн, отправив врачу снимки по электронной почте. А уже после приехать в iDent лично и пройти лечение в максимально короткие сроки.

Главный врач клиники, хирург-имплантолог Михаил Тодер практикует более 30 лет, из которых 20 он работал в ведущей клинике Израиля. Получив ценные знания от мировых лидеров, он создал уникальную клинику в Новосибирске. Сейчас iDent входит в 36 высококвалифицированных международных ZAGA-центров (Zygoma ZAGA Centers) и является первой и единственной такой клиникой в Восточной Европе.

“Тот тип протезирования, который мы выполняем, можно со всей уверенностью назвать бессрочным. Если вы придерживаетесь всех рекомендаций врача, соблюдаете гигиену, приезжаете на профилактические осмотры, и у вас нет никаких кардинальных изменений в здоровье (например, некоторых видов серьёзных заболеваний), то наша работа будет служить вам всю жизнь”, — рассказал Михаил Тодер.

Так, в январе 2022 года в Международном центре имплантологии iDent была проведена уникальная операция. В клинику обратился иногородний пациент с ярко выраженной атрофией верхней челюсти и сахарным диабетом, при котором высоки риски плохого заживления послеоперационных ран. Команда хирургов под руководством Михаила Тодера приняла решение провести установку квадрозигом (четыре скуловых импланта Zygoma) без разрезов, через четыре небольших прокола. Это позволило свести риски к минимуму.

Зона ресепшен клинки iDent

Клиника iDent несёт ответственность за соблюдение качества и сроков лечения.

В Международном центре имплантологии iDent действует беспроцентная рассрочка, а на период пандемии установлены специальные цены. Успевайте записаться, чтобы пройти всестороннее обследование и получить лечение на максимально выгодных условиях:

— одиночная имплантация под ключ — 45 тысяч рублей;

— протезирование на трёх имплантах — 130 тысяч рублей;

— тотальная имплантация челюсти под ключ за 350 тысяч рублей*.

Подробности уточняйте у администраторов клиники. Записаться на консультацию вы можете по телефону +7 (383) 383-57-08.

Международный центр имплантологии iDent

Адрес: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9б, ЖК “Флотилия”, “Адмирал М.П. Лазарев”, ст.м. “Октябрьская”

Тел. +7 (383) 383-57-08

E-mail: 2075577@ident-implant.ru

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Лицензия ЛО-54-01-005580 от 26.08.2019

*Предложения действуют до 31 марта 2022 года на приём стоматолога-хирурга Ольги Ковальчук и стоматолога-хирурга Арута Оганисяна