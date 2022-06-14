Новосибирские туристы привозят заразную сыпь с алтайских курортов

Десять новосибирцев этим летом заболели тяжёлой формой клещевого энцефалита, и болезнь эта протекает у них с серьёзными поражениями нервной ткани, сообщает «АиФ» со ссылкой на завотделением городской инфекционной клинической больницы № 1 Елену Филину.

Однако, по словам врача, в 2022 году чаще обычного больные обращаются с жалобами на клещевой риккетсиоз, которым они заражаются в Горном Алтае на местных курортах.

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Чем опасен клещевой риккетсиоз

Возбудитель инфекции называется Rickettsia sibirica. Промежуточным резервуаром риккетсиоза являются грызуны, а также ряд других диких и домашних животных. С них эту болезнь переносят на людей иксодовые клещи, пишет Росприроднадзор.

У заболевшего выявляют лихорадку, увеличение лимфатических узлов, сыпь.

Инкубационный период длится 3-7 дней. Человек может даже не заметить укуса клеща. Но позже он увидит на месте присасывания уплотнение с некрозом кожи коричневого цвета в центре укуса, а вокруг него красный венчик (гиперемию).

У пациента может подняться температура до 39 градусов, он почувствует ломоту, мышечные боли, слабость. Такая лихорадка может продлиться от одной до двух недель.

Вначале заболевания появляется сыпь. Сначала на конечностях, потом может распространиться на всё тело.

При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу.