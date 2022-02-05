Новый рекорд по приросту больных COVID-19 зарегистрирован в России

177 282 новых случая COVID-19 выявили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 12 630 047.

Так, наибольший прирост отмечается в Москве (+22 444), Санкт-Петербурге (+21 780), Московской области (+11 701).

Госпитализировано ещё 18 032 человека. Выздоровели за сутки 60 507 пациентов (10 509 688 всего).

Скончались ещё 714 человек, всего за время пандемии в России зафиксировано 334 753 летальных исхода.