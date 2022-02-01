Новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом установлен в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 1851 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Это максимальный суточный прирост зараженных в Алтайском крае с начала пандемии.

Выздоровели за сутки 148 человек, а скончались 24 зараженных пациента.

В ковидных госпиталях региона находятся 1802 человека. Тяжелобольных 314, а к аппаратам ИВЛ подключено 136 пациентов.

Напомним, что из-за взрывного роста зараженных в Диагностическом центре Алтайского края открыли коронавирусную поликлинику. Она будет принимать тех пациентов, которых не успевают принять другие медицинские учреждения города.