Как получить QR-код при наличии антител и сколько он будет действовать

Жители России с 21 февраля 2022 года смогут получить COVID-сертификат не только после прививки от коронавируса или перенесённой болезни, но и при наличии антител к вирусу. Соответствующий приказ 4 февраля опубликовал федеральный Минздрав. Как получить QR-код и на какое время его выдают, в материале amic.ru.

Где можно получить сертификат при наличии антител?

На портале «Госуслуги». Там же нужно подать заявление на получение документа. Если в базе системы есть сведения о положительном результате теста на антитела, сертификат станет доступен не позднее трёх календарных дней с момента подачи заявления. Документ будет сформирован на русском и английском языках. Как сообщает «Российская газета», сертификаты с данными об антителах могут выдать только тем, кто ранее не получал QR-коды после перенесённой болезни или вакцинации.

Где я могут сдать тест на антитела?

Во многих платных лабораториях или медицинском центре. К сожалению, бесплатно сдать анализ в поликлинике по месту жительства не получится. Стоимость в коммерческих медорганизациях составляет от 690 рублей до 2200 рублей (на цену влияет вид анализа и скорость исследования). Результаты готовы в среднем в течение двух-трёх дней. Однако некоторые лаборатории предлагают экспресс-тесты — 30 минут и готово.

Что будет указано в сертификате при наличии антител?

В документе будет указан номер записи на портале госуслуг, дата проведения исследования, метод исследования и наименование производителя использованного медицинского изделия, название медицинской организации, которая проводила анализ. Интересно, что информации об уровне антител в сертификате не будет.

А сколько нужно титров антител, чтобы выдали QR-код?

Чётких требований к уровню антител нет, прокомментировал РИА Новости помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. Главным критерием для выдачи QR-кода будет само наличие антител. В России и мире до сих пор нет единой системы оценки достаточного уровня антител для защиты от коронавируса, заявил телеканалу «360» российский вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Например, система компании «Вектор-Бест» измеряет до 500 BAU (Binding Antibody Units — единиц связывания антител на миллилитр). «То есть выше 500 — это хорошо, ниже 200 — надо вакцинироваться», — подчеркнул он.

На какое время выдают сертификат по антителам?

Срок действия документа составляет шесть месяцев с даты получения результатов теста, сообщает российский Минздрав. Если же вы переболели коронавирусной инфекцией и делали ПЦР-тест, который оказался на тот момент положительным, но решили не открывать листок нетрудоспособности, срок действия сертификата составит больше — 12 месяцев.

То есть через полгода я могу получить повторный сертификат при наличии антител?

Нет, это разовая «акция»: документ будет формироваться однократно. Повторно получить сертификат на основании анализа на антитела уже не получится.