Нутрициолог рассказал о том, как плохой шашлычник может навредить не только настроению, но и здоровью окружающих

Нутрициолог Дарья Русакова рассказала о том, что пережаренное мясо является вредным для организма и увеличивает риск развития рака. Слова специалиста приводит Ura.ru.

По словам Русаковой, в процессе готовки мяса на открытом огне в нём образуются канцерогены, а обугливание пищи может нанести серьёзный ущерб ЖКТ. «Корочка» вредит как желудку, так и кишечнику.

Эксперт добавила, что поедание недожаренного мяса также не рекомендуется, как и пережаренного.

Нутрициолог посоветовала употреблять приготовленные на гриле овощи, но их тоже лучше не пережаривать.

Ранее британский врач рассказал о продуктах, способствующих профилактике рака. В них содержатся вещества, которые противодействуют онкологическим заболеваниям.