Офтальмолог рассказал, как определить, есть ли у вас глаукома

Офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал о том, как определить, есть ли у вас глаукома. Методом специалист поделился в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Закрываем глаз правой рукой, к носу ставим палец [левой руки] и смотрим прямо перед собой», — сказал врач зрителям в студии.

Аналогичную процедуру он посоветовал провести и со вторым глазом.

Если палец было видно в обоих случаях, то со зрением всё в порядке, а если его вдруг не видно, то нужно обращаться к специалистам.

Дементьев посоветовал проверить внутриглазное давление, сделать тест на определение полей зрения, а также пройти томографию, чтобы понять, что происходит с вашими глазами.