Октябрьский район Барнаула продолжает чаще всех нарушать антиковидные правила

С 31 января по 6 февраля сотрудники районных администраций Барнаула и полиции провели рейды в торговых центрах и на предприятиях общественного питания на соблюдение антиковидных ограничений. Масочный режим и пропуск по QR-кодам проверили в 317 организациях, из них 34 работали с нарушениями, сообщает мэрия Барнаула.

Самым недисциплинированным вновь оказался Октябрьский район: было проверено 88 объектов, выявлено 23 нарушения. Напомним, неделей ранее по итогам проверок в Октябрьском районе нашли 26 нарушений на 84 объектах. У персонала не было масок, владельцы не оборудовали заведения разметкой, в семи местах не проверяли QR-коды. Также не везде были журналы контроля термометрии сотрудников.

А вот в 57 заведениях Индустриального района проблем и вовсе не обнаружено. Также два, четыре и пять нарушений нашли в Ленинском, Железнодорожном и Центральном районах Барнаула соответственно.