Онищенко рассказал о том, как защитить ребенка от гепатита неизвестного происхождения

В первую очередь, нужно отказаться от тех стран, в которых зафиксировали случаи распространения этой болезнью

19 мая 2022, 11:05, Илья Звягинцев

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал о том, как защитить ребёнка от гепатита неизвестного происхождения. Его слова передаёт РИА Новости.

Главной мерой предосторожности является отказ от посещения тех стран, в которых зафиксированы случаи заражения этой болезнью. Если избежать поездки не получается, то нужно внимательно отнестись к выбору места проживания, а также к питанию.

Число жертв коронавируса в США превысило 1 млн человек

Число жертв коронавируса в США превысило 1 млн человек

На данный момент проявления гепатита неизвестного происхождения зафиксировано более чем в 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона ВОЗ.

Онищенко отметил, что взрослые гепатитом неизвестного происхождения не заболевают, но при этом они могут быть переносчиками этой болезни.

Жители Бийска уже четвертый год ждут восстановления местного тубдиспансера

Жители Бийска уже четвертый год ждут восстановления местного тубдиспансера

Комментарии
    Новости партнеров