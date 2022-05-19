Онищенко рассказал о том, как защитить ребенка от гепатита неизвестного происхождения

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал о том, как защитить ребёнка от гепатита неизвестного происхождения. Его слова передаёт РИА Новости.

Главной мерой предосторожности является отказ от посещения тех стран, в которых зафиксированы случаи заражения этой болезнью. Если избежать поездки не получается, то нужно внимательно отнестись к выбору места проживания, а также к питанию.

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На данный момент проявления гепатита неизвестного происхождения зафиксировано более чем в 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона ВОЗ.

Онищенко отметил, что взрослые гепатитом неизвестного происхождения не заболевают, но при этом они могут быть переносчиками этой болезни.