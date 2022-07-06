Онищенко заявил, что оспа обезьян всё более уверенно ведёт себя среди людей

Риск появления оспы обезьян в России какого-то фундаментального значения не имеет, но вирус всё более уверенно ведёт себя в человеческой популяции, заявил ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко.

По его данным, с начала мая вспышка этого заболевания охватила больше 50 стран и вызвала свыше шести тысяч случаев заражения. Он также отметил, что с мая наблюдается очень интенсивная мутация подтипа вируса, «передающегося преимущественно от мужчин к мужчинам» в Европе.

«Вирус всегда, поскольку он хочет жить, старается мутировать в сторону большей контагиозности, то есть заразности и большей вирулентности, то есть тяжести заболевания. Поэтому за этим надо наблюдать, не паниковать, и ещё хуже — не заниматься пофигизмом, потому что природа делает серьёзную заявку на высвободившуюся нишу в биологическом балансе», — заключил специалист.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения оценили риски появления оспы обезьян в России как высокие.