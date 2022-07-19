Онкологи назвали запах, который может быть симптомом рака

Онкологи выяснили, что рак языка можно обнаружить по запаху. Как сообщает газета Express, этот вид злокачественной опухоли является шестой по распространенности формой рака.

Отмечается, что при таком заболевании изо рта постоянно исходит неприятный запах, который пациенты часто связывают с больными зубами или вредными привычками, вроде курения. Другими признаками являются онемение во рту, боль в горле, которая не проходит, жжение и нарушение двигательной функции языка, от чего страдает дикция.

Кроме того, необычными симптомами рака языка являются боль в ухе или кровотечение из пораженного органа.