От 180 тыс. в месяц предлагают врачам Алтайского края на лучших вакансиях

Среди врачебных вакансий Алтайского края самой высокооплачиваемой оказалась работа хирурга в федеральной сети клиник, за которую предлагают от 180 тыс. руб. Исследование проводил портал hh.ru, сообщает Altapress.

На севере Сибири ищут офтальмолога и невролога, желающих переехать в регион для работы. Им предлагают не только зарплату от 175 тыс. руб., но и 100 тыс. на обустройство жилья.

Стоматологу и дерматовенерологу обещают до 150 тыс. руб., акушерам-гинекологам, анестезиологам-реаниматологам, врачам-ревматологам и стоматологам — от 100 тыс. рублей.

Средняя зарплата врачей Алтайского края, согласно информации о вакансиях на hh.ru, — 42 тыс. руб. на начало года. Требования к кандидатам — опыт работы, наличие сертификата, знание специальных медсистем, вежливость, целеустремлённость, работоспособность и стрессоустойчивость.