Пациентка барнаульского ковидного госпиталя пожаловалась на питание

Жительница Барнаула Татьяна Рудь пожаловалась на питание в ковидном госпитале на базе барнаульской горбольницы № 5. Согласно посту в сообществе Barnaul22, она страдает диабетом и от еды, которую ей дают в медучреждении, у неё растёт сахар в крови.

«Грубость, наглость! Нас, диабетиков, кормят ужасно — от еды поднимается сахар у всех. И это называется диетическая пища? Так, наверное, в войну гестапо такими помоями кормило людей», — заявила женщина.

Пациентка также отметила, что в столовой бывает сложно распознать, какой напиток приготовили — чай, компот или просто «закрашенную воду».