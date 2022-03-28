Перинатальный центр «Дар» начал оказывать помощь несовершеннолетним пациенткам. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

«Многие гинекологические патологии у девочек-подростков протекают бессимптомно и выявляются только на диспансеризации, во время ультразвукового исследования органов малого таза. Так обнаруживаются опухоли яичников или паратубарные кисты — доброкачественные полостные образования рядом с яичником. У нас была пациентка, у которой во время планового УЗИ была обнаружена злокачественная опухоль! Девушка была успешно прооперирована. Именно поэтому родителям важно регулярно посещать с дочками детского гинеколога. Для обследований существуют возрастные нормы — с ними можно ознакомиться у участкового педиатра», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Екатерина Быстрова.

В стационаре после оперативного вмешательства пациентки проводят около недели. Для них есть свободные койки.

Часы приёма экстренных пациенток в «Даре» — с 08:00 до 15:00. Добраться до перинатального центра они могут как самостоятельно, так и на скорой помощи.

Попасть на консультацию по любому вопросу, касающемуся детской и подростковой гинекологии, в консультативно-диагностическом отделении «Дара» можно без направления от врача по месту жительства.