Почти 4,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 4438 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровели за отчётный период 1655 заболевших. Скончался 21 пациент.

В коронавирусных госпиталях региона находятся более 2,4 тысячи человек. 376 из них — тяжелобольные. 145 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 163 625 человек. Скончалось за всё это время 9035 жителей региона.

Ранее сообщалось, что врачи в Алтайском крае будут ставить диагнозы и выписывать больничные листы дистанционно.