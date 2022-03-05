Почти полторы тысячи случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае
32 инфицированных в регионе за сутки скончались
5 марта 2022, 09:05, Илья Звягинцев
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 1530 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Выздоровели за сутки 2468 человек. Скончались — 32 заражённых.
Количество тяжелобольных пациентов в Алтайском крае составляет 521 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 175 пациентов.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 242 772. Большую часть заражённых с начала пандемии зарегистрировали в Барнауле.
Ранее российский врач-иммунолог заявил о том, что вероятность возникновения новой волны коронавируса очень высока.
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