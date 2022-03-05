Почти полторы тысячи случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 1530 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Выздоровели за сутки 2468 человек. Скончались — 32 заражённых.

Количество тяжелобольных пациентов в Алтайском крае составляет 521 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 175 пациентов.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 242 772. Большую часть заражённых с начала пандемии зарегистрировали в Барнауле.

Ранее российский врач-иммунолог заявил о том, что вероятность возникновения новой волны коронавируса очень высока.