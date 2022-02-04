Показатели заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае могут расти до конца февраля

В регионе увеличивают объёмы тестирования, а также усиливают коллективы поликлиник и бригады скорой помощи

4 февраля 2022, 16:07

В администрации Алтайского края состоялось оперативное совещание по вопросу распространения коронавируса. Представители власти обсудили подготовку региона к наплыву заражённых.

Показатель заболеваемости за четвёртую неделю января вырос в два раза и составил 5300 человек. Рост числа инфицированных фиксируется во всех возрастных группах, но наиболее высокие темпы отмечаются среди детского населения: в возрасте от 7 до 14 лет заболеваемость выросла в три раза, от 15 до 17 лет — в четыре раза.

Охват населения тестированием за 2 февраля 2022 года составил 582 исследования на 100 тысяч населения, то есть за сутки выполнено более 13 тысяч тестов.

В поликлиниках Алтайского края установили камеры для слежения за потоками пациентов

В поликлиниках Алтайского края установили камеры для слежения за потоками пациентов

Одновременно с ростом заболеваемости коронавирусом в крае растёт число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями: только за неделю с 24 по 30 января зарегистрировано 41 754 новых случая заболевания, это в 2,7 раза выше эпидпорога.

Нагрузка на медицинские учреждения в регионе крайне высока. Особенно это касается крупных городов. Обращений в кол-центры стало в два раза больше.

Система здравоохранения фактически перешла на круглосуточный режим работы. В несколько раз увеличено число медицинских работников, ведущих приём пациентов в фильтр-боксах барнаульских поликлиник. Переформатирована работа Диагностического центра, где ведётся приём больных из поликлиник города Барнаула, испытывающих сверхнагрузку. При этом в системе здравоохранения продолжается оказание плановой помощи.

Все школы Бийска закроют на дополнительные каникулы из-за роста заболеваемости

Все школы Бийска закроют на дополнительные каникулы из-за роста заболеваемости

В краевой столице увеличено число бригад неотложной помощи — с 250 до 334.

Всего в крае сформирован резерв лекарственных препаратов на 63 тысячи человек. В ближайшее время регион получит федеральную поддержку в размере 125 миллионов рублей, будут приобретены лекарства ещё для 130 тысяч человек.

Суточный рекорд заболеваемости на Алтае за день увеличился более чем на 400 случаев

Суточный рекорд заболеваемости на Алтае за день увеличился более чем на 400 случаев

В ковидных госпиталях развёрнуто 3080 коек для взрослых, более 900 пока остаются свободными. В связи с ростом заболеваемости среди детей Минздрав готов развернуть для них дополнительные ковидные госпитали.

На рабочем совещании рассмотрели возможные прогнозы дальнейшего развития эпидситуации, показатели заболеваемости могут расти ещё в течение 2-4 недель, то есть до конца февраля.

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