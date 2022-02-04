Показатели заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае могут расти до конца февраля

В администрации Алтайского края состоялось оперативное совещание по вопросу распространения коронавируса. Представители власти обсудили подготовку региона к наплыву заражённых.

Показатель заболеваемости за четвёртую неделю января вырос в два раза и составил 5300 человек. Рост числа инфицированных фиксируется во всех возрастных группах, но наиболее высокие темпы отмечаются среди детского населения: в возрасте от 7 до 14 лет заболеваемость выросла в три раза, от 15 до 17 лет — в четыре раза.

Охват населения тестированием за 2 февраля 2022 года составил 582 исследования на 100 тысяч населения, то есть за сутки выполнено более 13 тысяч тестов.

Новости

Общество В поликлиниках Алтайского края установили камеры для слежения за потоками пациентов

Одновременно с ростом заболеваемости коронавирусом в крае растёт число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями: только за неделю с 24 по 30 января зарегистрировано 41 754 новых случая заболевания, это в 2,7 раза выше эпидпорога.

Нагрузка на медицинские учреждения в регионе крайне высока. Особенно это касается крупных городов. Обращений в кол-центры стало в два раза больше.

Система здравоохранения фактически перешла на круглосуточный режим работы. В несколько раз увеличено число медицинских работников, ведущих приём пациентов в фильтр-боксах барнаульских поликлиник. Переформатирована работа Диагностического центра, где ведётся приём больных из поликлиник города Барнаула, испытывающих сверхнагрузку. При этом в системе здравоохранения продолжается оказание плановой помощи.

Новости

Общество Все школы Бийска закроют на дополнительные каникулы из-за роста заболеваемости

В краевой столице увеличено число бригад неотложной помощи — с 250 до 334.

Всего в крае сформирован резерв лекарственных препаратов на 63 тысячи человек. В ближайшее время регион получит федеральную поддержку в размере 125 миллионов рублей, будут приобретены лекарства ещё для 130 тысяч человек.

Новости

Здоровье Суточный рекорд заболеваемости на Алтае за день увеличился более чем на 400 случаев

В ковидных госпиталях развёрнуто 3080 коек для взрослых, более 900 пока остаются свободными. В связи с ростом заболеваемости среди детей Минздрав готов развернуть для них дополнительные ковидные госпитали.

На рабочем совещании рассмотрели возможные прогнозы дальнейшего развития эпидситуации, показатели заболеваемости могут расти ещё в течение 2-4 недель, то есть до конца февраля.