Полностью вакцинированные люди могут испытывать восемь симптомов коронавируса

Восемь симптомов заражения «омикрон»-штаммом коронавируса могут проявляться у полностью привитых людей. Об этом сообщает европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю Eurosurveillance.

Чаще всего привитые люди, которые заразились коронавирусом, жалуются на одни и те же проявления болезни: кашель, усталость, насморк, боль в горле, чихание, лихорадка, а также головная и мышечная боли.

Кроме того, иногда у инфицированных проявляются потеря аппетита, обоняния и вкуса, а также затруднение дыхания.

Ранее российский врач и телеведущий доктор Комаровский запретил россиянам использовать антибиотики при лечении коронавируса на дому.