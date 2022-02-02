Попова объяснила, почему "омикрон" не вызывает тяжелого течения болезни

Коронавирус с мутациями утратил возможность проникать в лёгочную ткань и оседает в верхних дыхательных путях. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

“В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в лёгочную ткань”, — отметила Попова.

Из-за оседания в верхних дыхательных путях “омикрон”-штамм коронавируса не вызывает тяжёлого течения болезни, однако неизвестно, к каким осложнениям он может привести.

Основная задача каждого человека, по словам Поповой, — не заболеть.

Ранее глава Роспотребнадзора оценила возможность введения локдауна в России.