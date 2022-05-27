Попова: риски завоза оспы обезьян в РФ есть

Риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Её слова передаёт РИА Новости. Главная задача ведомства сейчас, отмечает она, — не допустить рисков распространения инфекции внутри страны.

Попова также добавила, что прививать всё население РФ от этой болезни пока нет необходимости, но соблюдать меры профилактики всё же стоит: чаще мыть руки и носить маски, особенно в тех странах, где обезьянья оспа уже выявлена.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, часть населения страны имеет иммунитет к оспе благодаря вакцинации, проводившейся до 1980 года. Тем не менее в России средства диагностики этого заболевания есть, добавил он.