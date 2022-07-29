Правительство одобрило идею о торговле лекарствами онлайн
В Минздраве отметили, что введение нового механизма покупки лекарств повысит их доступность для всех россиян
29 июля 2022, 11:19, Илья Звягинцев
Правительство России одобрило законопроект о торговле рецептурными лекарствами онлайн. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания отметил, что инициативу согласовали, и попросил поддержать её.
Обновлённый документ обяжет аптеки верифицировать личности людей, заказывающих лекарства, выписанные им по рецепту, с теми, которым их доставляют.
В Минздраве уточнили, что введение нового механизма покупки лекарств повысит их доступность для всех россиян, включая маломобильных граждан и больных хроническими заболеваниями.
В частности это упростит получение лекарств в период пандемии.
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