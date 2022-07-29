Правительство одобрило идею о торговле лекарствами онлайн

Правительство России одобрило законопроект о торговле рецептурными лекарствами онлайн. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания отметил, что инициативу согласовали, и попросил поддержать её.

Обновлённый документ обяжет аптеки верифицировать личности людей, заказывающих лекарства, выписанные им по рецепту, с теми, которым их доставляют.

В Минздраве уточнили, что введение нового механизма покупки лекарств повысит их доступность для всех россиян, включая маломобильных граждан и больных хроническими заболеваниями.

В частности это упростит получение лекарств в период пандемии.