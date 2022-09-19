Президент США заявил об окончании пандемии
Джо Байден при этом отметил, что проблема с COVID-19 всё ещё осталась
19 сентября 2022, 08:45, Никита Черников
Президент США Джо Байден заявил об окончании пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.
При этом политик уточнил, что власти страны по-прежнему работают над проблемой с COVID-19.
«Пандемия окончена. У нас всё ещё есть проблема с ковидом, мы всё ещё много работаем над этим... Но если вы заметили, никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме», — сказал он CBS.
По последним данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии в США выявили 97,5 млн случаев коронавируса и более 1 млн смертей.
Ранее учёные выяснили, как на самом деле передаётся коронавирус.
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