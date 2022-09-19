Президент США заявил об окончании пандемии

Президент США Джо Байден заявил об окончании пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

При этом политик уточнил, что власти страны по-прежнему работают над проблемой с COVID-19.

«Пандемия окончена. У нас всё ещё есть проблема с ковидом, мы всё ещё много работаем над этим... Но если вы заметили, никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме», — сказал он CBS.

По последним данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии в США выявили 97,5 млн случаев коронавируса и более 1 млн смертей.

Ранее учёные выяснили, как на самом деле передаётся коронавирус.