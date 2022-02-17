Прием в день обращения. Медицинский центр "Медлайн" расширил спектр предоставляемых услуг

Медицинский центр “Медлайн” уже более пяти лет успешно работает в краевой столице. Изначально в центре занимались лечением проктологических и урологических заболеваний, но потом расширили спектр оказываемых услуг. О том, какую помощь здесь можно получить сейчас, и об особенностях работы центра рассказала директор “Медлайна” Светлана Ананина.

“В нашем центре принимают специалисты по таким направлениям, как эндоскопия, гастроэнтерология, гинекология, неврология, терапия, ультразвуковая диагностика. Получить квалифицированную помощь, а также сдать анализы и пройти диагностическое исследование можно в день обращения”, — рассказала Светлана Ананина.



Директор МЦ “Медлайн” Светлана Ананина

Медицинский центр оснащён современным оборудованием для предоставления пациентам достоверной и полноценной диагностики, лечения, а также для проведения амбулаторных операций общехирургического, проктологического и урологического профилей. Кроме того, в “Медлайне” предоставляют услуги дневного стационара.

По словам Светланы Ананиной, среди основных преимуществ центра можно выделить:

— высококвалифицированных врачей;

— современное оборудование;

— приём врача в день обращения;

— начало комплексного лечения в день обращения;

— использование малоинвазивных методов позволяет вести лечение без госпитализации в амбулаторных условиях;

— своевременное проведение ультразвуковой диагностики и эндоскопических исследований (ФГДС, ФКС);

— широкий спектр анализов;

— методика лечения подбирается индивидуально для каждого пациента;

— предоставление больничного листа.

Директор “Медлайна” также отмечает, что на услуги центра действуют постоянные акции, благодаря которым лечение стало для пациентов более доступным. Центр работает с 08:00 до 20:00 по будням и с 08:00 до 17:00 в субботу и воскресенье.