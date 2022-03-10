Производители инсулина продолжат работу на российском рынке

Вопросы обеспечения медикаментами остаются приоритетными для Минздрава

10 марта 2022, 12:45, Илья Звягинцев

Основные производители инсулина подтвердили информацию о том, что они продолжат работу на российском рынке. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве также отметили, что производство инсулина на территории России идёт по плану.

Вопросы обеспечения населения лекарственными препаратами являются приоритетными для Министерства здравоохранения.

Запасы самых популярных импортных препаратов на складах и в аптечных сетях почти соответствуют объёму 2021 года.

Ранее сообщалось, что из России запретили вывозить лекарства иностранных производителей.

Россия запретила вывозить за границу иностранные медицинские изделия

Россия запретила вывозить за границу иностранные медицинские изделия

Комментарии
    Новости партнеров