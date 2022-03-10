Производители инсулина продолжат работу на российском рынке

Основные производители инсулина подтвердили информацию о том, что они продолжат работу на российском рынке. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве также отметили, что производство инсулина на территории России идёт по плану.

Вопросы обеспечения населения лекарственными препаратами являются приоритетными для Министерства здравоохранения.

Запасы самых популярных импортных препаратов на складах и в аптечных сетях почти соответствуют объёму 2021 года.

Ранее сообщалось, что из России запретили вывозить лекарства иностранных производителей.