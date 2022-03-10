Производители инсулина продолжат работу на российском рынке
Вопросы обеспечения медикаментами остаются приоритетными для Минздрава
10 марта 2022, 12:45, Илья Звягинцев
Основные производители инсулина подтвердили информацию о том, что они продолжат работу на российском рынке. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
В ведомстве также отметили, что производство инсулина на территории России идёт по плану.
Вопросы обеспечения населения лекарственными препаратами являются приоритетными для Министерства здравоохранения.
Запасы самых популярных импортных препаратов на складах и в аптечных сетях почти соответствуют объёму 2021 года.
Ранее сообщалось, что из России запретили вывозить лекарства иностранных производителей.
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