Проректор Алтайского медуниверситета предрек рост заболеваний коронавирусом в крае

Новая волна COVID-19 обязательно придет, но насколько она будет тяжелой, пока неизвестно. Об этом «Алтапрессу» заявил проректор АГМУ по развитию регионального здравоохранения Андрей Коломиец.

По его словам, сейчас коронавирус, подобно ОРВИ, приобретает сезонную форму. Специалист напомнил: любой вирус достаточно тяжел первые три года, а затем ослабляется за счет мутаций.

Коломиец при этом склоняется к тому, что ковид имеет лабораторное происхождение.

«Если не будет „вброса“ новых штаммов, то ситуация кардинально не изменится», — сказал он и добавил, что уже существующие варианты инфекции большой опасности не представляют.

По его мнению, подъем заболеваемости стоит ожидать в октябре-ноябре. Также в осенний сезон традиционно будут циркулировать грипп, различные рино- и энтеровирусы, пояснил он.

«Пока не пришла новая волна, имеет смысл вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы подстраховаться. В подавляющем большинстве — 95−98% — генный материал коронавируса „покрывается“ имеющимися вакцинами. Это значит, что, поставив прививку, мы с большой долей вероятности защищаемся и от старых и от новых штаммов. Как и в случае с гриппом», — резюмировал Коломиец.

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Политика Володин потребовал от США компенсации «за распространение» COVID-19

7 июля краевой Минздрав настоятельно рекомендовал жителям ревакцинироваться от коронавируса. Министерство сослалось на федерального эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьёва, по мнению которого эпидитуация в стране ухудшится уже к концу июля или в августе. В ведомстве подчеркнули, что заболеваемость уже подскочила в ряде европейских стран, и потому нужно ставить вакцину до того, как волна достигнет Алтая.