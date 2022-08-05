Психологи рассказали, как жизнь в маленькой квартире сказывается на душевном здоровье

Проживание в очень маленьком помещении может негативно сказаться на психическом состоянии человека. Об этом пишет РИА Недвижимость.

Психолог Елена Чекалина в беседе с изданием отметила, что в данном случае всё зависит от жизненного контекста конкретного человека и его восприятия малогабаритного жилья. Например, студента или только начинающего работать человека даже такая недвижимость будет радовать. А вот если человек из просторной квартиры переехал в крошечную, то он уже будет грустить. Усугубить ситуацию вплоть до депрессии может тот факт, если переезд случился на фоне жизненного кризиса.

Психолог Михаил Хорс добавил, что микроапартаменты могут усилить душевные переживания у людей, которые склонны к чрезмерной самокритике, тревожным расстройствам, алкоголизму и агрессии.

«Сам факт того, что человек не в силах обеспечить себя жильём большей площади, зачастую может приводить к накоплению в нём комплексов и агрессии», — отметил он.

Издание отмечает, что в последние годы в России существенно сокращается площадь строящихся квартир. На сегодня можно найти жильё площадью всего 9 квадратных метров.

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