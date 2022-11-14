Психологическое равновесие. Чем полезна вода с магнием и почему её важно пить каждый день

Если продукт компании выбирают сами сотрудники для дома и семьи — это показатель доверия, ведь кому как не им лучше знать, как он производится. Руководитель отдела маркетинга «Легенды жизни» Татьяна Бирюля рассказала, что её семья пьёт воду, производимую компанией, и как именно ей помогает такая вода.

— Вы, правда, в воду магний добавляете?

— Обычно когда к нам домой приходят гости и видят воду с магнием, они задают вопросы: «Вы, правда, в воду магний добавляете?», «Правда, помогает?» И я всегда отвечаю: «А как иначе?» Мне, как эксперту, важно быть сопричастной к производству продукта, которым можно гордиться, который помогает заботиться о здоровье.

— Зачем в воде магний? Как он помогает заботиться о здоровье?

— Во-первых, он необходим для полноценного функционирования сердечно-сосудистой системы и поддерживает работу нервной системы. А во-вторых, магний влияет на эмоциональное состояние и все связанные с этим стороны жизни.

Мне магний помогает поддерживать психологическое равновесие: замечать жизнь, моменты, независимо от того, что происходит вокруг.

Вот недавний пример. Утром подхожу к машине и вижу, что зеркала подёрнулись изморозью, машинально прикладываю руку — лёд тает. И в этот момент чувствую себя волшебником. Как в детстве. В суете, погружённые в решение тысячи рабочих, бытовых и других задач, мы чаще концентрируемся на негативном, и вот такие моменты, когда наслаждаешься мгновением, нужно тоже чувствовать, замечать саму жизнь.

— Вы, судя по всему, давно пьёте воду с магнием и уже почувствовали результат?

— Скажу по секрету, вода с магнием дома — большая помощь мне как маме. У меня трое очень активных мальчишек. Сейчас, когда у них развивается нервная система, когда нагрузка на тренировках, нужно следить за сбалансированным питанием и поступлением полезных витаминов, макро- и микроэлементов.

Форма поступления магния через воду существенно облегчает эту задачу. Я не контролирую каждый день, выпили ли ребята положенные им элементы. Вместе с водой они получают всё необходимое на ежедневной основе. Микроэлемент попадает в организм в растворённом виде, лучше усваивается.

И, как результат, снимается эмоциональное напряжение, снижается чувствительность к внешним воздействиям, нормализуется сон, нет проблем с вниманием и усидчивостью.

— Ну и как сотрудник компании расскажите как раз о секрете производства именно воды с магнием «Легенда жизни».

— Самый главный секрет — в формуле растворённых элементов. Они подобраны с учётом его сохранения в том же количестве даже после кипячения. В лаборатории «Легенды жизни» проводились исследования на предмет стабильности магния в воде. Результаты показали, что по истечении определённого времени его концентрация остаётся прежней, вещество не улетучивается. Вода не теряет свои полезные свойства.

Но, как вы понимаете, секретную формулу я вам не могу раскрыть. Могу раскрыть секрет жизни, который я вывела для себя, — замечать саму жизнь в её мелочах.

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