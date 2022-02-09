Пункт вакцинации в барнаульском ТЦ "Весна" временно закроют с 10 февраля

Пункт вакцинации в барнаульском ТЦ "Весна" временно закроется с 10 февраля, сообщает мэрия города.

Сейчас без предварительной записи поставить прививку в Барнауле можно в двух местах:

— в поликлинике Краевой клинической больницы на Ляпидевского, 1. Кабинет № 118 открыт с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00;

— в городской больнице № 4 на Юрина, 166а. Кабинеты № 314, 315 и 320 принимают с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00.

По предварительной записи поставить прививку можно в Диагностическом центре Алтайского края по адресу пр. Комсомольский, 75а. В будни желающих принимают с 13:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 16:00. Записаться на прививку можно в любом окне регистратуры, по телефону кол-центра 8 (3852) 55-88-20, с помощью WhatsApp (8 963-518-24-07) или через QR-код на официальном сайте Центра dcak.ru.

Ранее Минздрав Алтайского края решил выделить транспорт, чтобы доставлять пациентов с коронавирусом из наиболее загруженных больниц Барнаула в ковидную поликлинику Диагностического центра.