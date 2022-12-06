Пять способов сэкономить на лечении зубов: советы эксперта
Своевременное посещение стоматолога позволит держать под контролем не только состояние здоровья, но и бюджет
Лечение зубов — дорогое удовольствие: это не отрицают даже сами врачи-стоматологи. И чем «запущеннее» случай, тем выше будет итоговая сумма в чеке. Это замкнутый круг: пациенты не идут лечиться, потому что боятся цен, а чем дольше они «тянут», тем больше становится стоимость лечения.
Сэкономить можно, если тщательно следить за гигиеной полости рта и раз в полгода ходить на приём к стоматологу. Директор стоматологии Sirius Виктор Черепанов дал несколько советов, как сохранить зубы здоровыми и при этом избежать серьёзных трат.
Посещайте стоматолога не реже, чем раз в полгода.
Чтобы «поймать» кариес на начальной стадии, достаточно раз в полгода проходить профилактический осмотр. Тогда лечение обойдётся примерно в 5 000 рублей. Но если запустить болезнь до стадии пульпита, лечение будет дороже в два раза. А если совсем затянуть, зуб можно не успеть спасти. Его придётся заменять имплантом, что потребует около 50 000 рублей. Такова цена пропуска профилактических осмотров.
Просите план лечения.
После осмотра и, если необходимо, дополнительной диагностики, стоматолог должен составить план лечения. На его основе вы можете планировать затраты. В Барнауле по такому принципу работает, например, стоматология Sirius.
«План лечения мы составляем для каждого пациента. Если ситуация допускает альтернативные методы решения проблемы, мы просчитываем несколько вариантов», — отметили в Sirius.
Фото: стоматология Sirius
При выборе стоматологии не руководствуйтесь ценами, заявленными на сайтах.
Без осмотра ни один врач не может назвать точную стоимость лечения. А недобросовестные клиники могут специально указывать низкую цену, но не предупреждая, что она будет выше за счёт расходных материалов.
Помните народную мудрость — скупой платит дважды. Обращайте внимание на квалификацию врача и отзывы о клинике.
Оформляйте налоговый вычет.
Вы можете вернуть 13% от уплаченной суммы, но не более 15 600 рублей. Сохраните чек после лечения и в январе возьмите на работе справку 2-НДФЛ о доходах за год, когда вы лечили зубы. Заполните налоговую декларацию 3-НДФЛ и отправьте в налоговую по месту жительства справку 2-НДФЛ, копию чеков, лицензии клиники, где вы лечили зубы, и реквизиты для возврата денег.
Пользуйтесь акциями.
Скидки и бонусы, несомненно, позволят сэкономить на лечении. Например, в стоматологии Sirius регулярно проходят акции на имплантацию и терапевтическое лечение. Если вы уже являетесь пациентом Sirius, близкие и друзья могут пройти в центре терапевтическое лечение со скидкой 12% — для этого достаточно назвать ваши фамилию и имя.
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