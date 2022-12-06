Пять способов сэкономить на лечении зубов: советы эксперта

Лечение зубов — дорогое удовольствие: это не отрицают даже сами врачи-стоматологи. И чем «запущеннее» случай, тем выше будет итоговая сумма в чеке. Это замкнутый круг: пациенты не идут лечиться, потому что боятся цен, а чем дольше они «тянут», тем больше становится стоимость лечения.

Сэкономить можно, если тщательно следить за гигиеной полости рта и раз в полгода ходить на приём к стоматологу. Директор стоматологии Sirius Виктор Черепанов дал несколько советов, как сохранить зубы здоровыми и при этом избежать серьёзных трат.