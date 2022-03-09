QR-коды отменили в Республике Алтай
Вместе с этим региональные власти отменили ряд ограничений для мест общепита и массового скопления людей
9 марта 2022, 12:49, Илья Звягинцев
Власти Республики Алтай приняли решение об отмене QR-кодов на территории региона. Об этом сообщил губернатор Олег Хорохордин на своей странице во «ВКонтакте».
«Также отменяется ограничение по заполняемости кинотеатров и театров, снимается ограничение времени работы предприятий общественного питания в ночное время», — написал Хорохордин.
При этом масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий в регионе сохраняется.
Отмечается, что решение принято на фоне улучшения эпидобстановки.
Напомним, с 1 марта систему QR-кодов отменили в Алтайском крае.
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