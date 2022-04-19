Вернуть радость движения. Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на день открытых дверей

Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на день открытых дверей, который пройдёт 23 апреля 2022 года. Гости мероприятия смогут лично протестировать тренажёры Бубновского и задать специалистам вопросы о здоровье спины и суставов.

«Это бесценно для нас — встречаться с вами, отвечать на вопросы, на практике показывать, как работает методика, видеть ваше радостное удивление и воодушевление. Если вы устали от боли в спине и суставах, перепробовали разные способы, но ничего не помогает — приходите к нам. Мы поможем вам вернуть радость движения и снова жить активной, полноценной жизнью», — говорят представители центра доктора Бубновского.

Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный, но количество мест ограничено. Запишитесь заранее по телефону 8-964-603-24-88.

Напомним, центр доктора Бубновского работает в Барнауле с 2012 года. Здесь лечат по уникальной одноимённой авторской методике. Собрав воедино научные медицинские знания, восточные учения и личный опыт, Бубновский изобрёл систему, которая помогает лечить заболевания опорно-двигательного аппарата без лекарств и операций. Доброжелательная атмосфера, авторские тренажёры и индивидуальные занятия с инструкторами высокого класса — вот что отличает это учреждение.

Центр доктора Бубновского

Адрес: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 124

Тел.: 8 (3852) 532488

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